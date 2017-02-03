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08:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Северный циклон испортит уральцам планы на выходные

Местами в Свердловской области столбик термометра будет опускаться до минус 35 градусов.

Северный циклон атакует Средний Урал, из-за чего в эти выходные на всей территории Свердловской области установится морозная погода, сообщили 3 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Ожидается, что температура воздуха в городах области составит 20−25 градусов ниже ноля ночью и 15−20 градусов днем. Кое-где возможны морозы до 35 градусов. Что касается осадков, то они будут незначительными.

Добавим, что синоптики еще в начале недели прогнозировали морозы в выходные дни.

В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.

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