Северный циклон испортит уральцам планы на выходные

Северный циклон атакует Средний Урал, из-за чего в эти выходные на всей территории Свердловской области установится морозная погода, сообщили 3 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Ожидается, что температура воздуха в городах области составит 20−25 градусов ниже ноля ночью и 15−20 градусов днем. Кое-где возможны морозы до 35 градусов. Что касается осадков, то они будут незначительными.

Добавим, что синоптики еще в начале недели прогнозировали морозы в выходные дни.

В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.