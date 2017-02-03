Северный циклон испортит уральцам планы на выходные
Местами в Свердловской области столбик термометра будет опускаться до минус 35 градусов.
Местами в Свердловской области столбик термометра будет опускаться до минус 35 градусов.
Северный циклон атакует Средний Урал,
Ожидается, что температура воздуха в городах области составит 20−25 градусов ниже ноля ночью и 15−20 градусов днем.
Добавим, что синоптики еще в начале недели прогнозировали морозы в выходные дни.
В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.