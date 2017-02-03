Школы Троицка возобновили учебный процесс

Как сообщили в пресс-службе администрации города, по итогам недельного карантина замечено снижение ОРВИ среди детей школьного возраста более чем в два раза. Несмотря на это, в медицинских организациях города и социальных учреждениях закрытого типа продолжается выполнение карантинных мероприятий.

Как уже сообщалось, на сегодняшний день учебный процесс приостановлен в школах Кыштыма, Сатки, Озерска, Верхнего Уфалея, Южноуральска, Катав-Ивановска, Варны, Златоуста, Увельского района. Частично приостановлен учебный процесс по области в 3 средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ в 7 муниципальных образованиях, а также 1 детском саду и 8 группах 5 детских садов в 4 муниципальных образованиях области.