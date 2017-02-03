По заповедникам «ударят» автопробегом

От Урала до Байкала.

Всероссийский пробег по заповедникам пройдёт через Челябинскую область, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Намерения экологов — серьезные: преодолеть около 10 тыс. километров, посетить 20 заповедников России.

Участники автопробега намерены привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям и экологическим проблемам. Также они будут отмечать на карте несанкционированные свалки.