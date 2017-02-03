По заповедникам «ударят» автопробегом
Всероссийская акция пройдет и через Челябинскую область.
Всероссийская акция пройдет и через Челябинскую область.
От Урала до Байкала.
Всероссийский пробег по заповедникам пройдёт через Челябинскую область, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Намерения экологов — серьезные: преодолеть около 10 тыс. километров, посетить 20 заповедников России.
Участники автопробега намерены привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям и экологическим проблемам. Также они будут отмечать на карте несанкционированные свалки.
Экспедиция стартует 20 мая в Оренбурге. Завершится — 26 июня в поселке