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08:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

По заповедникам «ударят» автопробегом

Всероссийская акция пройдет и через Челябинскую область.

От Урала до Байкала.

Всероссийский пробег по заповедникам пройдёт через Челябинскую область, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Намерения экологов — серьезные: преодолеть около 10 тыс. километров, посетить 20 заповедников России.

Участники автопробега намерены привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям и экологическим проблемам. Также они будут отмечать на карте несанкционированные свалки.

Экспедиция стартует 20 мая в Оренбурге. Завершится — 26 июня в поселке Усть-Баргузин — это в Бурятии.

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