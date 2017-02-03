В небе над Астаной был замечен неопознанный летающий объект

«НЛО над Астаной? В небе над Астаной 1 февраля 2017 г, в восьмом часу вечера, на Водно-Зеленом бульваре над одной из зелёных высоток», — подписала автор — Гульмира Сарбасова.

Жительница Астаны сняла в небе над столицей объект, похожий на НЛО. Фото загадочного объекта она опубликовала на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Она также добавила, что это один и тот же объект, который перестраивался за несколько минут.

«…А рядом сноп рассеянных в темноте желтоватых огоньков, напоминающих шлейф фейерверка — другой объект».

В комментариях пишут, что это лазерные проекции. Они, якобы хорошо отражаются в дымке, висящей над городом.

«…Смог для лазера, как холст для художника. Можно нарисовать что угодно)».