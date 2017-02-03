В Японии отказались «забыть» преступное прошлое педофила

Японец, имя которого не называется, потребовал от Google удалить ссылки четырехлетней давности с новостями о его аресте и обвинениях в организации детской проституции. Мужчина был признан виновным и заплатил штраф в размере 4,4 тысячи долларов.

Истец жаловался, что поиск Google выдает все подробности судебного процесса на первой странице по запросу, содержащему его имя и фамилию.

Верховный суд счел данные о поступках японца общественно значимыми: в решении значится, что люди должны знать, что в прошлом мужчина представлял серьезную угрозу.

В Google поддержали решение суда в отношении японца. «Любое решение удалить информацию из результатов поиска необходимо принимать только после оценки значимости информации для общественности», — отметили в азиатском отделении компании.

Издание отмечает, что с января по сентябрь 2016 года 50 жителей Японии обратились в районные суды с требованием удалить из поиска Google данные по «праву на забвение».