Погода в Омске: 4 и 5 февраля будет снежно и ветрено
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Ближе к выходным мы начинаем интересоваться, какая погода в Омске нас ждёт в предстоящий уикенд. Что планировать: пикник, поход в театр или кино, чтение книги с чашкой кофе в руках?
Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.
Погода на рабочей неделе в Омске и области была достаточно ветреной и морозной. В выходные дни за окном погода не изменится. В ночь на субботу на территории Омской области ожидается до -19°C, днём температура будет колебаться от -13 до -18°C, облачно, снег, метель. Ветер будет дуть
5 февраля утром будет пасмурно, небольшой снег. Днём температура воздуха составит −17… −22 градуса, местами снег, метель. Вечером столбик термометра покажет -23°C, малооблачно.
Отметим, что в начале предстоящей недели температура воздуха будет слабо расти.
Каждую пятницу «АиФ в Омске» знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха!