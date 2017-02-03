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08:30 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 4 и 5 февраля будет снежно и ветрено

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Источник: РИА "Новости"

Ближе к выходным мы начинаем интересоваться, какая погода в Омске нас ждёт в предстоящий уикенд. Что планировать: пикник, поход в театр или кино, чтение книги с чашкой кофе в руках?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске и области была достаточно ветреной и морозной. В выходные дни за окном погода не изменится. В ночь на субботу на территории Омской области ожидается до -19°C, днём температура будет колебаться от -13 до -18°C, облачно, снег, метель. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы 12−17 м/с.

5 февраля утром будет пасмурно, небольшой снег. Днём температура воздуха составит −17… −22 градуса, местами снег, метель. Вечером столбик термометра покажет -23°C, малооблачно.

Отметим, что в начале предстоящей недели температура воздуха будет слабо расти.

Каждую пятницу «АиФ в Омске» знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха!

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