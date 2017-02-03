Жительница Навашина просит взыскать с роддома 850 000 рублей

Жительница Навашина требует через суд взыскать с роддома 850 000 рублей за некачественную медицинскую помощь при родах, сообщает Нижегородский областной суд.

По мнению женщины, что в результате в результате неверных действий врачей во время родов ей был причинен тяжкий вред здоровью, а также физические и нравственные страдания. Кроме того, пациентка длительное время находилась в реанимации.

Была проведена необходимая экспертиза, в настоящее время идет рассмотрение дела.