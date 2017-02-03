Облупленная подпорная стенка уродует гостевой маршрут Владивостока

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Подпорная стена на Партизанском проспекте во Владивостоке, облицовка которой с течением времени начала отваливаться, сейчас представляет собой печальное зрелище. На одном участке брусчатки нет совсем, на другом обвалилась только ее часть. Все это изрядно портит вид города, учитывая, что эта подпорная стена находится на гостевом маршруте. В администрации города ИА PrimaMedia рассказали, что о проблеме знают, но денег на ремонт этого объекта у них нет.

— Подпорная стена на всем Партизанском проспекте была выполнена из брусчатки, которая со временем стала отваливаться. Некоторые участки этой стены уже отремонтированы, например, на остановках «Картинная галерея» и «Инструментальный завод», а вот часть стены между ними еще нет. Ремонтные работы этой части стены запланированы, но финансирования пока нет, — рассказала пресс-секретарь городской администрации Валентина Козлова.

По ее словам, к ремонту приступят как только выделят деньги и, скорее всего, стена будет облицована новой техникой сграффито, которая использовалась при облицовке стены в районе остановки «Инструментальный завод».