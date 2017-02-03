На Дону Росгвардия показала гранатомет ближнего боя ГМ-94

Журналисты смогли лично познакомиться с самыми современными видами вооружения, о котором ранее знали только специалисты.

— Сейчас каждое спецподразделение укомплектовано самыми современными видами вооружения — от пистолетов до бронированной техники и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомет ГМ-94. Это уникальное оружие, которое применяется в бою на ограниченном пространстве — при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках, — рассказал «РГ» командующий ОМОН Таганрога подполковник полиции Сергей Трубников.

Масса оружия без боезаряда — всего 4,5 килограмма. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Гранаты термобарического воздействия за счет создания избыточного давления вокруг разрыва могут поражать противника, бронетехнику с броней до восьми миллиметров. Они эффективно сносят деревянные и кирпичные защитные заграждения и стены.

Безосколочные гранаты безопасны для стреляющего на расстоянии от пяти метров. Гранаты раздражающего и ударно-шокового воздействия позволяют нейтрализовать противника, оставив его в живых. Это делает ГМ-94 одним из самых универсальных и эффективных орудий для ближнего боя.

В российскую армию и спецслужбы это оружие поступило еще гораздо раньше, однако только сейчас Росгвардия показала весь свой арсенал и рассказала о том, как применяется ГМ-94.

По словам представителей Росгвардии, каждое отделение укомплектовано самыми современными видами вооружения — от пистолетов до бронированных лодок и беспилотных летательных аппаратов. Вся авиационная техника — российского производства. Это уникальные машины. Например, геликоптер на высоте 300−400 метров невозможно услышать. При этом в него вмонтирована камера, которая может рассмотреть с такой высоты звездочки на погонах или масти игральных карт. Беспилотники управляются со специальной станции в микроавтобусе, они могут летать по морозу до четырех часов подряд.