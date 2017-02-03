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09:15 (мск), источник: Крым Press

Маршрутки Симферополя будут ходить и по вечерам

На этой неделе крымские и симферопольские власти уделили самое пристальное внимание организации движения общественного транспорта. В частности, решением проблемы графика работы частных автобусов в вечернее время.

Не секрет, что в районы Украинки, Героев Сталинграда, Маршала Жукова и многие другие после 7−8 вечера уехать невозможно. А троллейбусы туда не ходят. И вот, камень сдвинулся с места: маршрутки Симферополя будут ходить и по вечерам. Будем осторожны и пока скажем: должны ходить. А как на деле, посмотрим.

А все началось с гневного спитча крымского премьера Сергея Аксёнова: …Никто из перевозчиков не имеет желания выполнять свои обязанности. Экономят деньги, а пассажиры в вечернее время пусть, как хотят, добираются. Мы справимся вообще с нашими перевозчиками или нет? Или нам надо отказываться от услуг частных перевозчиков и в полном объёме переходить на муниципальный транспорт? Не хочет или не может перевозчик возить людей, пусть напишет соответствующее заявление, тогда будем в режиме ЧС что-то предпринимать. Самовольно снимать автобусы с маршрутов никто никому не давал права. Также глава Крыма подчеркнул необходимость усиления контроля над движением общественного транспорта. Почему контролирующие органы не преследуют автоперевозчиков за то, что маршруты не обслуживаются в вечернее время? Это зона ответственности муниципалитетов, а не министерства транспорта Республики Крым. Кому-нибудь вообще интересно, как в городе Симферополе живут люди? Люди пишут, неплохо бы, чтобы должностные лица подежурили на остановках утром и посмотрели, как ходит транспорт, — сказал С. Аксёнов. Выяснилось, что в Симферополе до сих пор не заключены договоры ни с одним частным перевозчиком. Как они работают на маршрутах?

Ситуацию с городским общественным транспортом резко обсудили в Симферопольском горсовете. Там состоялось заседание постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности. Поступает большое количество обращений от жителей Симферополя с просьбой урегулировать вопрос с выходом транспорта на муниципальные маршруты в вечернее время суток и жалобы от льготников, которые не могут воспользоваться своим правом бесплатного проезда. Необходимо, чтобы управление транспорта и депутаты Симферопольского городского совета совместно выработали и приняли жесткие меры для скорейшего урегулирования этого вопроса, — отметил глава комитета Евгений Катушев. После длительного обсуждения было принято решение заключить временные договоры (на 180 дней) с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Одно из непременных условий: в вечернее время суток, до 23 часов, на маршруте должно оставаться не менее 30% транспорта. Еще один важный пункт договора — обязательная установка системы «ГЛОНАСС». Это позволит определять местоположение транспорта и его количество на городских маршрутах. Кроме того, в маршрутных автобусах должны быть установлены видеорегистраторы, — рассказал начальник транспорта и связи администрации Симферополя Андрей Шабалин. Уже после принятого решения в горсовете крымской столицы прошло и рабочее совещание с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Время работы маршрутных автобусов — с 6 утра до 23 часов ночи, — сказал Андрей Шабалин. — Жители города не должны страдать из-за того, что водители не хотят выходить на маршруты рано утром или после 20 часов. Мы будем ожидать от вас неукоснительного соблюдения временного договора и проводить постоянные мониторинги по его исполнению. В свою очередь, перевозчики рассказали о проблемных вопросах, с которыми они ежедневно сталкиваются, когда их водители выезжают на городские маршруты. Ну… и, конечно же, посетовали на «низкие» и «экономически не обоснованные» тарифы за проезд.

Даже не знаем, есть ли смысл напоминать частникам о техсостоянии колымаг, гордо именующихся «маршрутными такси» (ну-ка проедьте по весьма длинному маршруту № 4), о необходимости «обилечивания пассажиров», соблюдении водителями маршруток не только ПДД, но и элементарных правил гигиены и вежливости… А нам тут про ГЛОНАСС. Начнем с малого. Наступил февраль. Ближайшие две недели покажут: маршрутки Симферополя работают по вечерам или нет. А вообще, если честно, мне идея Аксёнова с полностью муниципальным транспортом весьма импонирует.

Егор Лиходеев.

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