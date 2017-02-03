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09:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева могут разрушить особняк Терещенко — СМИ

Знаменитый особняк Терещенко на бульваре Шевченко может быть разрушен в связи со строительством неподалеку торгово-развлекательного центра.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый особняк Терещенко на бульваре Шевченко может быть разрушен в связи со строительством неподалеку торгово-развлекательного центра, сообщают СМИ.

«В Киеве, по бул. Шевченко, 32 и 32А, началось строительство офисно-гостиничного комплекса с подземным паркингом. Киевлян возмутил тот факт, что по соседству со стройкой (бул. Шевченко, 34) располагается знаменитый особняк Терещенко», — пишет «СтройОбзор».

Как отметила столичная активиста Елена Еськина, аварийное состояние особняка не перенесет строительства по соседству. Она отметила, что строительство РТЦ будет проводить львовская фирма «Рома-М». На данный момент на месте застройки уже установлен забор.

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