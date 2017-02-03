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09:23 (мск), источник: VLADNEWS

В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает

Осадков не ожидается.

Источник: VLADNEWS

В выходные в Приморье погода особо не изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру. В крае местами пройдет небольшой снег.

Однако ночи ожидаются морозными, −11…−20 °C, в горных районах Приморья до -28 °C, на побережье −5…−11 °C.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, потепление продолжится. И днем воздух прогреется до 0…+5 °C, в северной половине края до -10 °C. В воскресенье, 5 февраля, погода изменится: увеличится облачность, усилится ветер. На большей территории похолодает на 2−7 градусов, и только на юго-востоке ещё сохранится оттепель до +3 °C.

Во Владивостоке в субботу будет тепло, солнечно и маловетрено. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днем воздух прогреется до +2…-1 °C. В воскресенье увеличится количество облаков, во второй половине дня усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха −6…−8 °C. Днём похолодает на 3−4 градуса.

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