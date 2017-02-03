Северный циклон заморозит свердловчан
До минус 34.
До минус 34.
Свердловскую область накроет морозный циклон. Температура в некоторых районах опустится до минус 34 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.
5 февраля похолодает до минус 20 градусов, а в полную силу морозы ударят в начале следующей недели. «Температура воздуха понизится ночью до минус 20−25 градусов, местами до минус 34. Днем ожидается минус 15−20 градусов», — рассказали синоптики.
Существенных осадков циклон не принесет.