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10:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Из Волгограда в Воронеж, Казань и Нижний Новгород пустят прямые поезда

ОАО «РЖД» планирует запустить в 2017 году поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань.

Как сообщает «Интерфакс», поезд «Волгоград — Саратов — Казань» начнет курсировать в июле, а поезда «Волгоград — Воронеж» и «Волгоград — Саратов — Нижний Новгород» примерно в третьем-четвертом квартале этого года.

Кроме того, в течение года поступят 65 новых плацкартных вагонов с биотуалетами и кондиционерами. Преимущественно из них «РЖД» сформирует запланированные к запуску новые поезда.

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