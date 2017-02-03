Из Волгограда в Воронеж, Казань и Нижний Новгород пустят прямые поезда
ОАО «РЖД» планирует запустить в 2017 году поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань.
ОАО «РЖД» планирует запустить в 2017 году поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань.
Как сообщает «Интерфакс», поезд «Волгоград — Саратов — Казань» начнет курсировать в июле, а поезда «Волгоград — Воронеж» и «Волгоград — Саратов — Нижний Новгород» примерно в
Кроме того, в течение года поступят 65 новых плацкартных вагонов с биотуалетами и кондиционерами. Преимущественно из них «РЖД» сформирует запланированные к запуску новые поезда.