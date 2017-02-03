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09:17 (мск), источник: Publika.md

Молдавское кино возвращается на экраны: премьерный показ фильма «Восточный бизнес»

Молдавское кино возрождается. Накануне в столице прошёл премьерный показ первого отечественного художественного фильма в жанре «роуд-муви».

Источник: Publika.md

Речь идет о картине «Восточный бизнес» режиссёра Игоря Кобылянского. Премьера фильма прошла в Эстонии, картина уже удостоилась двух наград.

Съемки фильма «Восточный бизнес» прошли в Румынии. На Таллинском кинофестивале картина удостоилась двух наград в номинациях «Лучший актер» и «Лучший сценарий». В ближайшем будущем фильм представят и на других международных фестивалях.

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«Картину отобрали для участия в фестивале в Каире, также нас ждут на “Let`s see film festival” в Вене. А осенью отправимся в Польшу», — говорит сопродюсер Валентина Юсупходжаева.

Главные герои картины — два приятеля, решившие стать деловыми партнёрами и продать фургон подков.

«Сценарий написали лет восемь-десять назад. Это фильм о путешествии двух совершенно разных людей. В каких-то ситуациях они даже враждуют между собой», — добавил режиссёр Игорь Кобылянский.

По словам актёров, они получили уникальный опыт на съемочной площадке.

Посетила мероприятие и министр культуры Моника Бабук: «Мы соскучились по нашим фильмам и хочется, чтобы их было больше. Это успех. Думаю, эта картина широко откроет двери для молдавской киноиндустрии».

С сегодняшнего дня фильм «Восточный бизнес» будут показывать в столичных кинотеатрах.

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