Молдавское кино возвращается на экраны: премьерный показ фильма «Восточный бизнес»

Съемки фильма «Восточный бизнес» прошли в Румынии. На Таллинском кинофестивале картина удостоилась двух наград в номинациях «Лучший актер» и «Лучший сценарий». В ближайшем будущем фильм представят и на других международных фестивалях.

Речь идет о картине «Восточный бизнес» режиссёра Игоря Кобылянского. Премьера фильма прошла в Эстонии, картина уже удостоилась двух наград.

«Картину отобрали для участия в фестивале в Каире, также нас ждут на “Let`s see film festival” в Вене. А осенью отправимся в Польшу», — говорит сопродюсер Валентина Юсупходжаева.

Главные герои картины — два приятеля, решившие стать деловыми партнёрами и продать фургон подков.

«Сценарий написали лет восемь-десять назад. Это фильм о путешествии двух совершенно разных людей. В каких-то ситуациях они даже враждуют между собой», — добавил режиссёр Игорь Кобылянский.

По словам актёров, они получили уникальный опыт на съемочной площадке.

Посетила мероприятие и министр культуры Моника Бабук: «Мы соскучились по нашим фильмам и хочется, чтобы их было больше. Это успех. Думаю, эта картина широко откроет двери для молдавской киноиндустрии».

С сегодняшнего дня фильм «Восточный бизнес» будут показывать в столичных кинотеатрах.