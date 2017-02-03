Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
Чуркин напомнил американской коллеге слова из Конституции США
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:31 (мск), источник: ИА REGNUM

В Полевском 77 свердловчан не могут получить прошлогоднюю зарплату

Долг в размере четырёх миллионов рублей образовался с июня по сентябрь 2016 года.

В Свердловской области по подозрению в частичной невыплате заработной платы свыше трёх месяцев возбуждено уголовное дело в отношении предприятия ООО «Уральская производственная компания». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В рамках следственных мероприятий проводится допросы свидетелей, истребована документация и принимаются все меры для скорейшего погашения задолженности по зарплате», — сообщил старший помощник начальника Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

На данный момент сотрудниками надзорного ведомства установлено, что на предприятии в период с июня по сентябрь 2016 года перед 77 сотрудниками образовалась задолженность в размере свыше четырёх миллионов рублей. В октябре предприятие прекратило свою деятельность, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также было подано 69 исков о взыскании задолженности по зарплаты перед сотрудниками предприятия, которые были в полном объёме удовлетворены судом. Само юридическое лицо было привлечено судом к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области также остаются без заработной платы за прошлый год сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Сысерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия за период с октябрь по декабрь 2016 года перед 85 сотрудниками муниципального предприятия образовалась задолженность по зарплате в размере семи миллионов рублей.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что за прошедший период было изыскано более полумиллиона рублей в счёт погашения задолженности. «На данный момент изыскиваются средства, в том числе с собственника муниципального предприятия — городской администрации. Также рассматривается вопрос о привлечении субсидий для погашения долгов перед сотрудниками», — сообщила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь