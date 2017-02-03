В Перми ТСЖ оштрафовали на 60 тысяч рублей за припаркованный в воротах автомобиль

В Перми оставлено без изменения решение Кировского суда о признании ТСЖ «Берег-6» виновным в административном правонарушении. Ранее жильцы дома на Кировоградской, 66 пожаловались на автомобиль, который длительное время припаркован в воротах.



Транспортное средство загромождало проезд, а это является нарушением требований пожарной безопасности.



Как сообщает пресс-служба краевого суда, за это ТСЖ «Берег-6», обслуживающему дом, был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Кировский суд снизил размер штрафа до 60-ти тысяч рублей, но в остальном постановление было оставлено без изменений.



Председатель ТСЖ пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.