В Перми ТСЖ оштрафовали на 60 тысяч рублей за припаркованный в воротах автомобиль
Транспортное средство долгое время загромождало проезд к дому на Кировоградской, 66. Тем самым были нарушены требования пожарной безопасности.
Транспортное средство долгое время загромождало проезд к дому на Кировоградской, 66. Тем самым были нарушены требования пожарной безопасности.
В Перми оставлено без изменения решение Кировского суда о признании ТСЖ «Берег-6» виновным в административном правонарушении. Ранее жильцы дома на Кировоградской, 66 пожаловались на автомобиль, который длительное время припаркован в воротах.
Транспортное средство загромождало проезд, а это является нарушением требований пожарной безопасности.
Как сообщает
Председатель ТСЖ пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.