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09:36 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ТСЖ оштрафовали на 60 тысяч рублей за припаркованный в воротах автомобиль

Транспортное средство долгое время загромождало проезд к дому на Кировоградской, 66. Тем самым были нарушены требования пожарной безопасности.

В Перми оставлено без изменения решение Кировского суда о признании ТСЖ «Берег-6» виновным в административном правонарушении. Ранее жильцы дома на Кировоградской, 66 пожаловались на автомобиль, который длительное время припаркован в воротах.

Транспортное средство загромождало проезд, а это является нарушением требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, за это ТСЖ «Берег-6», обслуживающему дом, был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Кировский суд снизил размер штрафа до 60-ти тысяч рублей, но в остальном постановление было оставлено без изменений.

Председатель ТСЖ пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

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