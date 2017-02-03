Первый круиз из Сочи в Крым отправится в мае
Первый круизный лайнер из Сочи зайдет в Ялтинский порт в начале мая 2017 года. Об этом крымским журналистам сообщил депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.
Первый круизный лайнер из Сочи зайдет в Ялтинский порт в начале мая 2017 года. Об этом крымским журналистам сообщил депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.
Круизное сообщение откроется по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Стамбул.
Ялтинский торговый порт к началу курортного сезона подготовит береговую инфраструктуру для организации пассажирских перевозок: планируется ремонт причала № 2, ремонт стенки оградительного мола, водолазные работы для обследования дна у причала, подготовка площадок для круизных автобусов и ремонтные работы в здании морвокзала.
На каждом лайнере будет прибывать около тысячи туристов. Продолжительность круиза составит порядка семи дней.