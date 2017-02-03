ОНК и ГУФСИН Приморья высказались по теме СИЗО-1

Во Владивостоке состоялось первое в 2017 году заседание Общественного совета при ГУФСИН Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. В течение трех часов собравшиеся обсуждали достижения и проблемы системы исполнения наказаний в регионе в 2016 году. И порой в конференц-зале становилось очень «жарко».

Необходимо отметить, что в общественный совет входят представители общественности и РПЦ, многие широко известны жителям края — и они используют свой опыт во время деятельности в данном Общественном совете. Также стоит отметить, что следующее заседание Совета, по всей видимости, будет проходить уже в другом составе, так как в ОНК началась ротация, и состав комиссии полностью сменится.

Члены Совета выступили с докладами, в которых честно и непредвзято выразили свои эмоции от посещения колоний в Приморском крае.

Например, отец Тихон сказал, что за последние 16 лет состояние СИЗО-1 Владивостока сильно изменилось. Однако члены Общественной наблюдательной комиссии отметили, что оно и сейчас все же оставляет делать лучшего, и рассказали о неудовлетворительных бытовых условиях, которым были свидетелями. В ответ сотрудники ГУФСИН обратили внимание членов ОНК на то, что в данном случае необходимо учесть реалии финансирования, а также попросили их в соответствии с нормами ФЗ № 76 подавать замечания официальным путем и в виде рекомендаций, а не констатации фактов.

Вместе с тем, на капремонт зданий ГУФСИН с 2016 году было потрачено более 42 миллионов рублей из бюджета и примерно столько же внебюджетных средств, объяснил начальник ГУФСИН региона Олег Симченков. Он рассказал, что во Владивостокских СИЗО, к примеру, были проведены полные либо частичные ремонты пищеблоков, санузлов, ливневок, монтаж вентиляции в легочном отделении, а также одного из караульных помещений. Закуплено рентгеноборудование. При этом, как отметил глава приморского ГУФСИН, выяснилось, что недооборудованы несколько десятков камер в СИЗО-1 и СИЗО-4; но деньги на это уже выделены, а соответствующее распоряжение подписано.