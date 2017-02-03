Симферополь снова остался без главного архитектора

«В городе нет главного архитектора. Новый наш конкурс должен был пройти 2 февраля, но не поступило не одной заявки. Были звонки, спрашивали, присылали резюме. Мы им звонили, чтобы они готовили пакет документов, что хотим видеть от работы архитектора, но ни одного — ни крымского, ни материкового», — сказал Бахарев в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

В начале ноября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, который приехал в Крым из Татарстана и проработал в должности полтора года.

Позже Мавлютов был помещен на доску позора для нерадивых представителей власти, которая открылась в стенах администрации города.