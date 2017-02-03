Симферополь снова остался без главного архитектора
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Должность главного архитектора Симферополя остается вакантной по причине отсутствия желающих, сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Должность главного архитектора Симферополя остается вакантной по причине отсутствия желающих, сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.
«В городе нет главного архитектора. Новый наш конкурс должен был пройти 2 февраля, но не поступило не одной заявки. Были звонки, спрашивали, присылали резюме. Мы им звонили, чтобы они готовили пакет документов, что хотим видеть от работы архитектора, но ни одного — ни крымского, ни материкового», — сказал Бахарев в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».
В начале ноября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, который приехал в Крым из Татарстана и проработал в должности полтора года.
Позже Мавлютов был помещен на доску позора для нерадивых представителей власти, которая открылась в стенах администрации города.