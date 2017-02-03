Полеты в Ижевск, Пермь и Ульяновск из Нижнего Новгорода возобновляются в феврале 2017 года. Как сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта, рейсы будет осуществлять авиакомпания Dexter.

Согласно информации, запланированы рейсы три раза в неделю. Так, в Ижевск можно будет улететь с 7 февраля по вторникам, четвергам и субботам в 7:30 по московскому времени.

Уже с понедельника, 6 февраля будут доступны авиаперелеты в Пермь и Ижевск из столицы ПФО. В Пермь рейс будет осуществляться в 12:55, в Ульяновск — в 17:55.

Перевозить пассажиров на маршрутах будет одномоторный турбовинтовой самолёт Пилатус (ПС-12) вместимостью 9 человек.

Ранее сообщалось, что сроки ввода в эксплуатацию нового терминала для международных рейсов аэропорта Нижнего Новгорода находятся в «красной зоне» риска.

По словам министра спорта Нижегородской области Сергея Панова, существует несколько групп, на которые делятся мероприятия — «зеленая» в которой находятся проекты, не отстающие от графика, а далее идут «желтая», «оранжевая» и «красная» — группы в которых находятся объекты, сроки строительства которых могут быть сорваны или уже сорваны.