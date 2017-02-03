Сибирские ученые выбрали кандидатуру нового председателя СО РАН

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президиум Сибирского отделения (СО) РАН по итогам голосования рекомендовал директора Института теплофизики СО РАН академика Сергея Алексеенко на пост нового председателя СО РАН. Он будет первым в бюллетене для голосования, которое пройдет 22 марта 2017 года в Москве на общем собрании РАН.

«Из 38 голосовавших членов президиума СО РАН большинство высказалось за рекомендацию академика Сергея Алексеенко на должность главы Сибирского отделения. Президиум также официально выдвинул академика В. Е. Фортова в президенты Академии наук, который будет избран на общем собрании РАН 20 марта», — сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

В своей предвыборной программе академик Алексеенко сделал акцент на развитии фундаментальной науки. Он, в частности, выступил за «реанимацию» комплексной исследовательской программы «Сибирь» и ряд важных изменений в жизни новосибирского Академгородка: создание генплана и созыв межведомственного координирующе-управляющего совета, за строительство конгресс-центра.

Кроме Алексеенко на пост претендуют академики Игорь Бычков (директор Института динамики систем и теории управления СО РАН), Павел Логачев (директор Института ядерной физики СО РАН), Валентин Пармон (научный руководитель Института катализа СО РАН) и Михаил Предтеченский (научный руководитель компании OCSiAl).

«Нам на смену идут мощные люди. Я этим очень доволен. Кто бы ни был избран, Сибирское отделение будет развиваться», — сказал действующий председатель СО РАН академик Александр Асеев, который избирался на эту должность максимальные два раза.

Сергей Алексеенко с 1997 года возглавляет Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, является председателем Совета СО РАН по энергосбережению, с 2004 года — заведующим кафедрой «Физики неравновесных процессов» Новосибирского госуниверситета. Специалист в области теплофизики, гидродинамики, энергетики и энергосбережения; в прикладном плане работает над развитием теплофизических основ современных энергетических технологий, включая возобновляемые источники энергии. Член многих международных и национальных научных обществ, советов и фондов. Председатель экспертного совета Академпарка.