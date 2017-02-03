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10:50 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы будут получать на 800 рублей больше за рождение ребенка

С 1 февраля в России на 5,4% повышены пособия в связи с материнством.

Источник: РИА "Новости"

С 1 февраля в России на 5,4% повышены пособия в связи с материнством. «Вроде бы цифра небольшая. Но за 2016 год наше региональное отделение на эти цели направило порядка 6 млрд рублей», — отметил замуправляющего Красноярским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ Олег Щербо.

Всего таких пособий четыре. Два из них привязаны к заработной плате женщины — это пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Остальные два — выплаты за постановку на учет в ранние сроки беременности и при рождении ребенка — имеют фиксированный размер.

Так, за ранее обращение в консультацию — на сроке до 12 недель — красноярка имеет право получить 613 рублей плюс районный коэффициент (в прошлом году размер этого пособия составлял 581 рубль). Эти деньги выплачиваются одновременно с пособием по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам рассчитывается в размере среднего заработка за последние два года. 266 191 рубль — это максимум, который может получить женщина с большой «белой» зарплатой (не менее 1901 рубля в день). Минимальный размер, рассчитанный исходя из МРОТ, составляет 36 тыс. рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка повышена с 15 512 рублей до 16 350 рублей (плюс районный коэффициент).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка женщины: минимум 3065 рублей при рождении первого ребенка (в прошлом году было 2908 рублей) и 6131 рублей — для второго и последующих детей (было 5817 рублей). Максимальный уровень ежемесячных выплат составляет 23 120 рублей (если «белая» зарплата в день составляет не менее 1901 рубля).

Добавим, если работодатель молодой матери ликвидирован, признан банкротом или просто пропал, Фонд социального страхования выплачивает ей пособия из своих средств.

«К сожалению, количество таких обращений растет. На слуху “Шушенская марка”, еще ряд крупных предприятий, которые находятся в стадии банкротства и не в состоянии сами производить выплаты беременным женщинам, а таковые, разумеется, есть», — заключил Олег Щербо.

Дополнительную информацию о начислении и получении материнских пособий можно получить на сайте r24.fss.ru.

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