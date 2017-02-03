Два района в крае уже почти растащили на дальневосточные гектары — Примак

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Два района в Хабаровском крае у желающих взять дальневосточный гектар в Хабаровском крае наиболее популярны. Между тем, многие еще не указали в заявках, что они будут делать с землей, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела по координации работ и реализации проекта «Дальневосточный гектар» министерства инвестиционной и имущественно-земельной политики Хабаровского края Анатолий Примак.

Напомним, с 1 февраля открылся прием заявок на дальневосточный гектар для всех россиян. Только за один день было принято около 600 заявок на землю в Хабаровском крае. По словам Анатолия Примака, уже сейчас в регионе выделяется несколько наиболее «лакомых» местностей.

— Выявлено несколько перспективных зон. Активно разбирают участки в районе имени Лазо на границе с Хабаровским районом, возле поселка Кругликово. Популярностью пользуется также и земля возле Петропавловского озера в Хабаровском районе. И можно еще отметить Ульчский район, на который много заявок поступило от коренных народов, — сообщил Анатолий Примак.

Между тем, неясно, для чего будущие жители края берут хабаровскую землю. Возможно, людей в принятии решения останавливает большое количество ограничений на использование. Так, участок нужно будет непременно освоить самому. Кроме этого, ближайшие пять лет его нельзя продать, подарить или сдать в аренду. А через три года нужно будет еще и заполнить специальный отчет об использовании земли.

— В очень многих заявках написано, что с целью использования желающий еще не определился. Хотя не скажешь, что у жителей фантазии нет. Гектары берут под туристические базы, под автомобильный транспорт, под деловое управление, под курортную деятельность, — рассказал Анатолий Примак.

Заметим, что также у будущих хозяев гектара есть возможность объединиться и и создать новые поселения. Но, по оценкам специалистов министерства, пока подобных заявок не поступало и такая вероятность не очень высока.