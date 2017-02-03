В Фонтанном доме пройдет концерт в пользу «Ночлежки»

В этот раз тема — «Русские романтики: Рахманинов и Скрябин». Как всегда живое исполнение произведений будет сопровождаться рассказами об истории музыки: на концерте зрители узнают интересные факты из жизни композиторов и услышат одни из самых красивых произведений для фортепиано.

Играть будет пианистка Наталия Учитель, а рассказывать — преподаватель консерватории Ольга Скорбященская.

Начало концерта в 19:00. Билет можно приобрести на сайте «Ночлежки». В организации отмечают, что количество билетов ограничено. Все собранные деньги пойдут на работу «Ночлежки».