Ежегодный флешмоб московских спасателей пройдет в Парке Горького 12 февраля
Москвичей ждет катание на коньках в компании 300 спасателей, выставка ледовых скульптур и полевая кухня.
Москвичей ждет катание на коньках в компании 300 спасателей, выставка ледовых скульптур и полевая кухня.
Сотрудники МЧС приглашают москвичей на свой ежегодный праздник, который состоится 12 февраля в парке Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
12 февраля каждый сможет покататься на коньках в компании 300 спасателей в форменной одежде, а также согреться горячим чаем и попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Посетителям раздадут ленточки официальных цветов ведомства — оранжевые и синие. Их можно будет привязать к «дереву исполнения желаний» рядом со
У павильона № 4 установят более десяти ледовых скульптур на пожарную тематику. Здесь же все желающие примут участие в конкурсе на лучшего
Кроме того, как взрослые, так и юные москвичи смогут сами на время превратиться в пожарных. Их научат правильно тушить условный «пожар» при помощи огнетушителя, а также разрешат примерить специальное снаряжение спасателей и сфотографироваться в кабине пожарной автоцистерны.
Дополнит программу праздника историческая экспозиция, на которой будут представлены каски пожарных времен Великой Отечественной войны и пожарная повозка начала прошлого столетия.
Как подчеркнули в