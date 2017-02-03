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10:57 (мск), источник: m24.ru

Ежегодный флешмоб московских спасателей пройдет в Парке Горького 12 февраля

Москвичей ждет катание на коньках в компании 300 спасателей, выставка ледовых скульптур и полевая кухня.

Источник: Москва 24

Сотрудники МЧС приглашают москвичей на свой ежегодный праздник, который состоится 12 февраля в парке Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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12 февраля каждый сможет покататься на коньках в компании 300 спасателей в форменной одежде, а также согреться горячим чаем и попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Посетителям раздадут ленточки официальных цветов ведомства — оранжевые и синие. Их можно будет привязать к «дереву исполнения желаний» рядом со стрит-арт-катком.

У павильона № 4 установят более десяти ледовых скульптур на пожарную тематику. Здесь же все желающие примут участие в конкурсе на лучшего снеговика-пожарного. Победителям вручат памятные призы.

Кроме того, как взрослые, так и юные москвичи смогут сами на время превратиться в пожарных. Их научат правильно тушить условный «пожар» при помощи огнетушителя, а также разрешат примерить специальное снаряжение спасателей и сфотографироваться в кабине пожарной автоцистерны.

Дополнит программу праздника историческая экспозиция, на которой будут представлены каски пожарных времен Великой Отечественной войны и пожарная повозка начала прошлого столетия.

Как подчеркнули в пресс-службе столичного управления МЧС, 2017 год объявлен годом гражданской обороны, поэтому флешмоб в парке Горького ставит своей целью привлечь внимание горожан к работе сотрудников МЧС.

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