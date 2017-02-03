Ежегодный флешмоб московских спасателей пройдет в Парке Горького 12 февраля

Сотрудники МЧС приглашают москвичей на свой ежегодный праздник, который состоится 12 февраля в парке Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

12 февраля каждый сможет покататься на коньках в компании 300 спасателей в форменной одежде, а также согреться горячим чаем и попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Посетителям раздадут ленточки официальных цветов ведомства — оранжевые и синие. Их можно будет привязать к «дереву исполнения желаний» рядом со стрит-арт-катком.

У павильона № 4 установят более десяти ледовых скульптур на пожарную тематику. Здесь же все желающие примут участие в конкурсе на лучшего снеговика-пожарного. Победителям вручат памятные призы.

Кроме того, как взрослые, так и юные москвичи смогут сами на время превратиться в пожарных. Их научат правильно тушить условный «пожар» при помощи огнетушителя, а также разрешат примерить специальное снаряжение спасателей и сфотографироваться в кабине пожарной автоцистерны.