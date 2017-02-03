Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
Два друга создали магазин нового формата, заработав 16 млн за год
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Авдеевский котел: ДНР ответит ВСУ на обстрел жилых районов – СМИ
Разведка ДНР сказала об огромных потерях ВСУ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Поставить на место»: депутат Думы об ответе на атаку Киева в ДНР
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбург привезут чудотворную икону

Пре­святой Богородицы.

4 февраля 2017 года в столицу Урала из Киева прибудет икона Божьей матери «Призри на смирение». Торжественную встречу святыни проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе епархии.

Образ XIX века — список с иконы 1420 года, ­явившейся на Каменном­ озере в Псковской об­ласти. Святыня попала в Введенский мужской­ монастырь Киева в 1994 году. Лик Богородицы и младенца отпечатался на стекле, которое прикрывало икону. Украинские ученые признали, что изображение на стекле нерукотворное, но научно объяснить его появление не смогли.

Икона дает помощь нуждающимся и исцеляет больных. Благодарные паломники оставляют Пре­святой Богородице многочисленные украшения.

Поклониться образу можно будет в Храме-на-Крови с 4 по 15 февраля. После этого святыню перевезут в Нижнетагильскую епархию, после — в Каменскую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пропавшую тагильскую второклассницу нашли в подъезде
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ» узнал о новой схеме отмывания денег через судебных приставов
Иностранные компании уходят из Китая
Ким Чен Ын отправил в отставку главу разведки КНДР
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В России выросла просрочка по ипотечным платежам
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь