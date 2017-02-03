В Екатеринбург привезут чудотворную икону
Пресвятой Богородицы.
Пресвятой Богородицы.
4 февраля 2017 года в столицу Урала из Киева прибудет икона Божьей матери «Призри на смирение». Торжественную встречу святыни проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили «Уралинформбюро» в
Образ XIX века — список с иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. Святыня попала в Введенский мужской монастырь Киева в 1994 году. Лик Богородицы и младенца отпечатался на стекле, которое прикрывало икону. Украинские ученые признали, что изображение на стекле нерукотворное, но научно объяснить его появление не смогли.
Икона дает помощь нуждающимся и исцеляет больных. Благодарные паломники оставляют Пресвятой Богородице многочисленные украшения.
Поклониться образу можно будет в