В Казани из-за ряда нарушений закрыли кафе «Шаурма»

В январе сотрудники ведомства провели проверку в кафе «Шаурма», расположенном по адресу: ул. Беломорская, 26а. В ходе нее были выявлены серьезные нарушения. Так, в заведении не было туалетов для посетителей, на кухне отсутствовали условия для приготовления блюд из сырого мяса. Отсутствовала бактерицидная лампа на участке, где готовились салаты. Также не было условий для мытья кухонного и разделочного инвентаря, в холодильниках отсутствовали термометры.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил деятельность кафе на 30 суток, а директор заведения решил полностью закрыть «Шаурму». Объект больше не работает.