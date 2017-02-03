Москву на выходных ожидают снегопады
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прохладная погода с небольшими снегопадами будет в столице в выходные дни, с понедельника стоит ожидать понижения температуры, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прохладная погода с небольшими снегопадами будет в столице в выходные дни, с понедельника стоит ожидать понижения температуры, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
«В первый выходной день (февраля — ред.) циклонический вихрь будет перемещаться по южным границам центрального региона, в столице он отметится уплотнением облачности, а во второй половине дня в мегаполисе — небольшими снегопадами, хотя по области они начнутся раньше. Максимальная температура в городе —8… —10 градусов, по области до 13 градусов мороза», — сообщил специалист центра.
По данным «Фобоса», в воскресенье уходящий на восток циклон продолжит генерировать облачные поля и небольшие снегопады при температурном режиме, близком к климатической норме. Днем в столице существенных изменений в температурном режиме не ожидается, будут все те же —8… —10 градусов, по области от —7 до —12 градусов. С понедельника начнется понижение температуры.