Москву на выходных ожидают снегопады

«В первый выходной день (февраля — ред.) циклонический вихрь будет перемещаться по южным границам центрального региона, в столице он отметится уплотнением облачности, а во второй половине дня в мегаполисе — небольшими снегопадами, хотя по области они начнутся раньше. Максимальная температура в городе —8… —10 градусов, по области до 13 градусов мороза», — сообщил специалист центра.