Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, старейшая актриса страны, скончалась в Новосибирске в пятницу на 103 году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе молодежного театра «Глобус» (ранее ТЮЗ), в котором она стала играть с 1930 года, став одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии.

Ее приглашали в Москву, в столичном ТЮЗе она сыграла одну из самых ярких своих ролей — Королеву в спектакле «Двенадцать месяцев».

Сам автор пьесы, Самуил Маршак был так очарован игрой сибирячки, что специально для нее дописал текст в роли.

Но остаться в столице она не захотела, а в 55 лет ушла из театра, потому что, как она говорила, «не хотела обманывать зрителя», желая остаться «ребенком в памяти детей».

Зоя Булгакова — заслуженная артистка России, почетный гражданин Новосибирска, в 2001 году ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию «Лучшие люди России».

Актриса награждена премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме актера.