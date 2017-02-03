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11:33 (мск), источник: Вести Иркутск

Язык старинного церковного колокола обнаружили строители при возведении центра имени святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района

Артефакт нашли при расчистке фундамента разрушенной в 30-е годы Троицкой церкви. Его вес примерно 90 килограммов.

Источник: Вести Иркутск

Как сообщает координатор проекта от областной епархии, всё найденное при земляных работах — от деревянных фрагментов до гвоздей — собирается и хранится. А земляной отвал просеивают и тщательно исследуют.

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