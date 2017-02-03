Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
Следующее заседание назначено на 6 февраля.
Следующее заседание назначено на 6 февраля.
Во Владивостоке после перерыва возобновились судебные слушания по делу о Приморском океанариуме: следующее заседание назначено на понедельник 6 февраля, начало — в 10:00, во Фрунзенском районном суде, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним. перерыв потребовался
Ответчиком по делу является
Напомним, скандальное дело
Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.