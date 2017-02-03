В Уфе спасателям пришлось извлекать руку женщины из блендера

Диспетчерам позвонил уфимец и сообщил, что его жена серьезно пострадала во время работы с миксером. Она забыла выключить прибор при попытке вычистить ножи, ее палец закрутило в блендер. Спасатели сначала обезболили поврежденный палец, затем с помощью гидравлического инструмента извлекли руку. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.