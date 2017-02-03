В Волгограде появился экспресс-маршрут до Аэропорта
Администрация города и Международный аэропорт Волгоград разработали и внедрили новый автобусный
Администрация города и Международный аэропорт Волгоград разработали и внедрили новый автобусный
Новый
Кстати, автобус легко узнать по яркому логотипу аэропорта и надписью «Я люблю VOG» «Едем в аэропорт».
Расписание движения маршрутного автобуса, разработано с учетом пиковых пассажирских нагрузок на общественный транспорт, а в дальнейшем может корректироваться с учетом пожеланий пассажиров в сторону увеличения частоты.
Отправление «Ж/д вокзал» — прибытие в Аэропорт: 7.00−7.40, 9.40−10.20, 14.20−15.00, 16.00−16.40, 19.30−20.10.
Отправление «Аэропорт» — прибытие «Ж/д вокзал»: 7.50−8.30, 10.30−11.10, 15.10−15.50, 17.05−17.45, 21.00−21.40.