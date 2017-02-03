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11:13 (мск), источник: Tengrinews

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

При составлении рейтинга учитывались их зарплаты, призовые, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Источник: Tengrinews

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. При составлении рейтинга учитывались их зарплаты, призовые, а также доходы от рекламы за 2016 год.

В итоге спортсменом с самым высоким годовым доходом стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, который заработал 88 миллионов долларов, из них 56 миллионов он получил от клуба, а 32 миллиона ему выплатили за рекламу.

На второй позиции оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 81,4 миллиона (53,4 + 28). Третье место в списке занял баскетболист «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс — 77,2 миллиона (23,2 + 54).

В то же время самым «бедным» оказался бейсболист, кэтчер «Сан-Франциско Джайентс» Бастер Поузи — 20,8 миллиона (17,8 + 3). Он замыкает список Forbes.

Добавим, что казахстанцев в рейтинге нет. К примеру, в первую сотню не вошел Геннадий Головкин. Однако в списке есть другие боксеры — Флойд Мейвезер, который расположился на 16-м месте с 44 миллионами долларов (32 + 12), Мэнни Пакьяо — 63-е место и 24 миллиона (21,5 + 2,5) и Сауль «Канело» Альварес — 92-е место и 21,5 миллиона долларов (20 + 1,5).

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