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11:11 (мск), источник: Новости Перми

В Перми банк списал со счета женщины детское пособие

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку правомерности списания денежных средств по обращению заявительницы. Один из российских банков снял с ее счета пособие на ребенка и передал средства на погашение коммунальных долгов.

По итогам проверки было установлено, что ООО «УК «Профи-Дом», минуя обращение к судебному приставу-исполнителю, направил судебный приказ мирового судьи непосредственно в банк. Финансовая организация должна была взыскать с заявительницы деньги в счет оплаты долга за жилищно-коммунальные услуги.

При этом сотрудник банка списал деньги со счета женщины, не проверив их назначение. Так заявительница лишилась детских пособий в сумме 30 тысяч рублей.

По итогам проверки прокурор внес в адрес руководства филиала Банка представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура контролирует восстановление нарушенных прав.

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