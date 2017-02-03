В Перми банк списал со счета женщины детское пособие

По итогам проверки было установлено, что ООО «УК «Профи-Дом», минуя обращение к судебному приставу-исполнителю, направил судебный приказ мирового судьи непосредственно в банк. Финансовая организация должна была взыскать с заявительницы деньги в счет оплаты долга за жилищно-коммунальные услуги.

При этом сотрудник банка списал деньги со счета женщины, не проверив их назначение. Так заявительница лишилась детских пособий в сумме 30 тысяч рублей.

По итогам проверки прокурор внес в адрес руководства филиала Банка представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура контролирует восстановление нарушенных прав.