В Воронеже от снега и наледи очистили крыши 1 591 многоквартирного дома

Каждый год в Воронеже на крышах домов образуются наледи и сосульки. Во время потепления или под лучами солнца нередко они падают с высоты и приводят к травмам или даже летальным случаям.

«Сосульки зачастую образуются над водостоками, — рассказывают в мэрии Воронежа. — Стоит обратить внимание на обледенение тротуаров — наледь образуется как раз над сосульками».

Власти призывают в первую очередь обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Ведь удаление снежных навесов, сосулек и наледей со кровли, а также с карнизов и балконов возложено на обслуживающую жилой фонд организацию.

«Во время работ должны быть установлены знаки ограждения, — отметили в мэрии. — Сброшенный с крыш снег обязаны вывозить сразу же».

По данным городских властей, в Воронеже скатными кровлями 2,5 тысячи многоквартирных домов. По данным на 25-е января, от снега и кровли очищены 1 591 строений.

Отметим, эти работы проводили 116 человек с использованием 22 единиц техники.