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11:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Компенсация за бесплатное школьное питание увеличилось вдвое в Иркутской области

Постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное школьное питание до 30 рублей подписал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства. В настоящее время бесплатное питание предоставляется из расчета стоимости питания 15 рублей в день на одного учащегося. Поручение о повышении стоимости школьного питания для малообеспеченных и многодетных семей дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам доклада председателя рабочей группы по подготовке системных предложений для адресной поддержки детей Валентины Вобликовой.

Как пояснила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, постановление вступит в силу с 1 сентября, чтобы исключить неудобства для родителей с повторным сбором документов для предоставления льготы. Тем более родители детей, которые предоставили справки для получения ежемесячного пособия на ребенка как малоимущие семьи, документы на бесплатное питание предоставлять не обязаны, потому как вся информация о них уже содержится в электронном социальном регистре населения Иркутской области.

В настоящее время на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области направлен законопроект мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, согласно которому для обеспечения адресности социальной поддержки предусматривает дополнение перечня документов, необходимых для получения мер социальной поддержки. Речь идет о документах, подтверждающими размер доходов каждого члена семьи. При этом необходимость подтверждения доходов распространяется и на родителей, которые подтвердили свое право на другие льготы ранее, что значительно усложнит для семей процедуру оформления льготного питания школьников.

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