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12:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьники Владивостока взяли в руки гранатомет и автоматы

Примерить бронежилет и взять руки гранатомет может любой школьник Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

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8
фотографий

В средней школе № 54, в рамках подготовки юбилея городской ветеранской организации и в преддверии Дня защитников Отчистка, проходят «Уроки мужества».

В трех школах Первомайского района Владивостока — №№ 21, 41 и 54 на «открытых» уроках школьники узнают о славных победах и традициях вооруженных сил нашей страны, услышать рассказы ветеранов, познакомиться с видами вооружений.

После таких уроков школьники не торопятся расходиться: даже девочки стремятся примерить, например, необычную 12-ти килограммовую «обновку» — пуленепробиваемый жилет. Все старшеклассники с удовольствием рассматривают автомат Калашникова, снайперскую винтовку или ручной гранатомет РПГ-26.

Председатель совета ветеранов Первомайского района Виктор Потемкин в беседе с ИА «Дейта» отметил, что такие уроки — важная часть патриотического воспитания учащихся:

«Такие встречи необходимы — воспитывать любовь к Родине нужно с детства. “Уроки мужества”, зачастую, помогают сделать жизненный выбор ребятам, которые хотят профессионально защищать Родину».

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