Анастасия Волочкова поблагодарила жителей Башкирии за гостеприимство

Девушка посетила республику, для проведения благотворительных концертов для детей. Судя по аккаунту балерины в Instagram, гостить в Башкирии ей очень понравилось.

— Дорогие мои, вот и состоялись два моих благотворительных концерта в Башкирии, в моем любимом крае, в Туймазах и Октябрьске. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Башкирии за гостеприимство, за любовь, за невероятное количество цветов и подарков, а самое главное, за ваши овации и тепло. Мне было очень приятно подарить вам два эти концерта от чистого сердца, — обращается к своим поклонникам Анастасия в видеообращении.