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11:28 (мск), источник: PROUFU.ru

Анастасия Волочкова поблагодарила жителей Башкирии за гостеприимство

Прима-балерина Анастасия Волочкова прибыла в Башкирию два дня назад.

Девушка посетила республику, для проведения благотворительных концертов для детей. Судя по аккаунту балерины в Instagram, гостить в Башкирии ей очень понравилось.

— Дорогие мои, вот и состоялись два моих благотворительных концерта в Башкирии, в моем любимом крае, в Туймазах и Октябрьске. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Башкирии за гостеприимство, за любовь, за невероятное количество цветов и подарков, а самое главное, за ваши овации и тепло. Мне было очень приятно подарить вам два эти концерта от чистого сердца, — обращается к своим поклонникам Анастасия в видеообращении.

После таких насыщенных дней прима-балерина очень утомилась и решила отдохнуть. Друзья актрисы решили удивить ее огромным кальяном, чем она поделилась с подписчиками в Instagram.

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