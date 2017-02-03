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16:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Советского района Казани проверила домашний детский сад «Теремок», который находится в четырехкомнатной квартире дома по улице Завойского.

Источник: ИА Татар-информ

По результатам проверки выяснилось, что деятельность детсада осуществляется с нарушением Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О пожарной безопасности», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В квартире площадью 109 квадратных метров находились 17 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения об эвакуации людей при пожаре, автоматической системой извещения экстренных служб о пожаре, светильники эксплуатируются со снятыми защитными колпаками, отсутствует вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек.

В морозильной камере холодильника отсутствовал термометр для контроля соблюдения температурного режима хранения продуктов, в журнале учета температурного режима не были занесены данные ежедневного контроля, отсутствовали сведения о проведении профилактических прививок сотрудника детсада.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Правонарушителю сделано предупреждение и выписан штраф в размере 6 тысяч рублей.

Выявленные нарушения создают существенную угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также причинению имущественного ущерба. Предпринимателю было вручено предписание об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Нарушения требований пожарной безопасности до сих пор не устранены. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о запрете деятельности домашнего детского сада «Теремок» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

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