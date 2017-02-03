В Казани прокуратура требует закрыть домашний детсад
(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Советского района Казани проверила домашний детский сад «Теремок», который находится в четырехкомнатной квартире дома по улице Завойского.
(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Советского района Казани проверила домашний детский сад «Теремок», который находится в четырехкомнатной квартире дома по улице Завойского.
По результатам проверки выяснилось, что деятельность детсада осуществляется с нарушением Федеральных законов «О
В квартире площадью 109 квадратных метров находились 17 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения об эвакуации людей при пожаре, автоматической системой извещения экстренных служб о пожаре, светильники эксплуатируются со снятыми защитными колпаками, отсутствует вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек.
В морозильной камере холодильника отсутствовал термометр для контроля соблюдения температурного режима хранения продуктов, в журнале учета температурного режима не были занесены данные ежедневного контроля, отсутствовали сведения о проведении профилактических прививок сотрудника детсада.
По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение
Выявленные нарушения создают существенную угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также причинению имущественного ущерба. Предпринимателю было вручено предписание об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Нарушения требований пожарной безопасности до сих пор не устранены. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о запрете деятельности домашнего детского сада «Теремок» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.