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12:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре выяснят причины травматизма горожан из-за гололеда

В Краснодаре выяснят, по чьей вине произошли случаи травматизма из-за гололеда. Проанализировать ситуацию поручил глава города Евгений Первышов.

Всего с 26 по 28 января более 60 горожан обратились в травмпункты краевого центра с переломами и ушибами, полученными в результате падений на тротуарах и во дворах. Как отметил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, по всем адресам выезжали сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК. Выяснялось, в чьей зоне ответственности находится территория. По всем этим случаям приняты соответствующие меры.

По результатам проверки скорректируют перечень улиц, которые будут расчищаться от снега и обрабатываться реагентами в будущем, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, за плохую очистку улиц от снега представителям служб, ответственных за содержание города, вручалась пачка соли.

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