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12:25 (мск), источник: НИА Самара

ГИБДД Самарской области проведет очередные специализированные рейды

Участников дорожного движения отнестись к этому с пониманием.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в период с 4 по 17 февраля текущего года в регионе пройдут специализированные профилактические рейды с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования ГУ МВД России по Самарской области.

В городе Сызрань и Кинель-Черкасском районе специальные мероприятия будут направлены на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. На территории Волжского района планируется осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в салонах автомобилей. На территории города Жигулевска и Красноармейского района пройдут рейды по предупреждению наездов на пешеходов.

Сотрудники полиции просят всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.

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