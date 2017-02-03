Девочка и собака спасли маму-козу с козленком

11-летняя Хамду Сена Бильгин живет в небольшой деревне недалеко от города Ризе. Ее семья имеет небольшую ферму, на которой выращивает коз и делает продукцию из их молока. Хамду занимается выпасом коз, защитой животных, а также работает в качестве гида. Ее собака Томи всегда рядом с ней, даже в холодные зимние месяцы, передает The Dodo.

Когда девочка и ее четвероногий друг пасли коз на склоне горы далеко от дома, одна из коз начала рожать. Опасаясь, что ослабленное копытное самостоятельно не сможет спуститься с детенышем вниз, юная пастушка начала действовать. Сначала она отвела все стадо домой, взяла два рюкзака и вернулась обратно.