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12:59 (мск), источник: Моя Планета

Девочка и собака спасли маму-козу с козленком

Юная жительница Турции и ее верный пес прославились благодаря героическому спасению козы и ее козленка с заснеженных горных склонов.

11-летняя Хамду Сена Бильгин живет в небольшой деревне недалеко от города Ризе. Ее семья имеет небольшую ферму, на которой выращивает коз и делает продукцию из их молока. Хамду занимается выпасом коз, защитой животных, а также работает в качестве гида. Ее собака Томи всегда рядом с ней, даже в холодные зимние месяцы, передает The Dodo.

Когда девочка и ее четвероногий друг пасли коз на склоне горы далеко от дома, одна из коз начала рожать. Опасаясь, что ослабленное копытное самостоятельно не сможет спуститься с детенышем вниз, юная пастушка начала действовать. Сначала она отвела все стадо домой, взяла два рюкзака и вернулась обратно.

Обычно школьные ранцы заполнены учебниками и тетрадками, но в этот раз они содержали в себе более ценный груз.

Хамду положила маму-козу в свой рюкзак, а детеныша — в рюкзак на спине Томи.

«Он хороший пес, — говорит хозяйка, — очень умный». Вместе девочка и собака со своей ношей преодолели крутой заснеженный склон и доставили маму-козу и козленка в безопасное место. «Снег был очень глубокий, я вымоталась, но оно того стоило», — рассказывает девочка.

В конце пути к ним присоединился ее брат, который запечатлел героев на фото. Сейчас коза и ее детеныш в безопасности, а Хамду получает восторженные отзывы в соцсетях, где ее история получила вирусное распространение.

Накануне стало известно о другом благородном поступке жителя Турции, который в холодную погоду отдал свою куртку замерзающему псу.

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