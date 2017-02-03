Девочка и собака спасли маму-козу с козленком
Юная жительница Турции и ее верный пес прославились благодаря героическому спасению козы и ее козленка с заснеженных горных склонов.
Юная жительница Турции и ее верный пес прославились благодаря героическому спасению козы и ее козленка с заснеженных горных склонов.
11-летняя Хамду Сена Бильгин живет в небольшой деревне недалеко от города Ризе. Ее семья имеет небольшую ферму, на которой выращивает коз и делает продукцию из их молока. Хамду занимается выпасом коз, защитой животных, а также работает в качестве гида. Ее собака Томи всегда рядом с ней, даже в холодные зимние месяцы, передает The Dodo.
Когда девочка и ее четвероногий друг пасли коз на склоне горы далеко от дома, одна из коз начала рожать. Опасаясь, что ослабленное копытное самостоятельно не сможет спуститься с детенышем вниз, юная пастушка начала действовать. Сначала она отвела все стадо домой, взяла два рюкзака и вернулась обратно.
Обычно школьные ранцы заполнены учебниками и тетрадками, но в этот раз они содержали в себе более ценный груз.
Хамду положила
«Он хороший пес, — говорит хозяйка, — очень умный». Вместе девочка и собака со своей ношей преодолели крутой заснеженный склон и доставили
В конце пути к ним присоединился ее брат, который запечатлел героев на фото. Сейчас коза и ее детеныш в безопасности, а Хамду получает восторженные отзывы в соцсетях, где ее история получила вирусное распространение.
Накануне стало известно о другом благородном поступке жителя Турции, который в холодную погоду отдал свою куртку замерзающему псу.