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12:03 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске разработали ботинки для Арктики и северных территорий

Новая обувь с использованием инновационных материалов уже была протестирована в реальных условиях Арктики.

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Крупнейшая новосибирская обувная компания разработала ботинки для Арктики и северных территорий с применением наноматериалов, которые выдерживают повышенные нагрузки и экстремально низкие температуры, однако коренные народы Севера предпочитают традиционную северную обувь и успешно возрождают народные промыслы.

Нанотехнологии на службе обувщиков.

«На большей части России холодная зима и неблагоприятная погода в межсезонье, когда гололед и слякоть, поэтому такие свойства как морозостойкость, теплоизоляция и водонепроницаемость актуальны в любом регионе. Технологии и инновационные материалы, которые мы внедрили в обуви для Арктики, будем применять и для производства повседневной и спецобуви», — отметил директор производственной компании-разработчика обуви Сергей Юнг.

При изготовлении арктических ботинок производители использовали инновационные материалы, разработанные в научно-исследовательском центре компании-изготовителя. Так, например, галоша изготавливается из материала ЭВА (этиленвинилацетат), который обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. Также при изготовлении ботинок используют наноматериалы для меньшей износостойкости обуви. Производители отмечают, что такую обувь можно носить и в морозную погоду, и в слякоть: в холод она сохраняет тепло, а в оттепель не промокает, в отличие от тех же валенок, и позволяет ноге дышать.

Продукция новосибирцев входит в программу импортозамещения: она дешевле аналогов, в частности, канадской обуви для охоты, рыбалки и экстремальных погодных условий, но не уступает ей в качестве. Опытные образцы ботинок были переданы Экспедиционному центру Русского географического общества для тестирования на ледовой станции Барнео. После испытания в реальных условиях Арктики образцы были доработаны, в ближайшее время в производство будет запущена первая партия. Согласно планам компании, линейка арктической обуви появится во второй половине текущего года.

Возрождение народных промыслов.

Руководитель одного из старейших в Дудинке предприятий по изготовлению унтаек — традиционной северной обуви из оленьей шкуры — Аксинья Поротова отметила, что такие ботинки пригодятся туристам и рабочим-вахтовикам. Однако сразу добавила, что для коренных народов, проживающих на севере, ничего лучше унтов не придумано. «В унтах мы все бегали в детстве, никогда не мерзли. И сегодня это традиционная обувь в тундре. Для пастуха, пасущего оленей в тундре, охотника или рыбака — нет ничего удобнее и теплее унтов. Они легкие, если даже намокнут, то быстро высыхают», — пояснила она.

«Мой муж всю жизнь занимался промыслом и рыбалкой. Мясо сдавали, а камус в то время валялся никому не нужный. Так родилась идея открыть в Дудинке пошивочный цех унтаек», — отметила она. По ее словам, пятнадцать лет назад унтайки были не в моде. «Но мы решили возродить промысел, которым наши предки занимались. Постепенно все возвращается на круги своя, и теперь иметь унты — это модно и престижно», — рассказала она корреспонденту ТАСС.

Стоят унты недешево: от 17 до 20 тысяч рублей, но и изготовление их — процесс трудоемкий. На предприятии, состоящем из семи человек, шьют — и только вручную — только одну пару в день. Оленья обувь, по словам Поротовой, имеет только один недостаток для производителя — носится очень долго, по пять-десять лет.

С реализацией у Поротовой проблем нет — половина населения Дудинки ходит в унтах, сшитых на ее производстве. Мастера шили унты Владимиру Путину и другим именитым лицам, побывавшим на Таймыре. Однако она отметила, что пока еще га севере плохо умеют рекламировать свой товар. «Вот угги китайские как разрекламировали, а у них подошва плоская, стопа в них, если долго их носить, деформируется», — резюмировала она.

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