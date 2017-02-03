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12:17 (мск), источник: VN.RU

«Вход в мир иной» обнаружили новосибирцы на улице 1905 года

Огромный провал на тротуаре обсуждают новосибирцы в социальных сетях. Дыру заметили на улице 1905 года. Сегодня утром яма еще не была ничем не огорожена, предупреждающие знаки тоже отсутствовали.

Горожане не могли пройти мимо огромной дыры на тротуаре около дома № 83 на улице 1905 года неподалеку от Нарымского сквера и выложили фотографии в паблике АСТ-54.

В муниципальной диспетчерской службе «Горводоканала» VN.ru сообщили, что заявка к ним поступала. Сегодня на месте провала на тротуаре на улице 1905 года будет проводиться обследование участка. После диагностики рабочие приступят к устранению проблемы.

Тем временем, пользователи соцсетей так и норовят блеснуть метким словом по поводу сложившейся ситуации. «Вход в мир иной», — иронизирует пользователь соцсетей Сергей Ледовских. «Да туда не только ребенок, и взрослый со свистом пролетит», — пишет Василий Грубер. «И пара взрослых пролетит. Зачем знак? Туда же еще никто не упал», — возмущается Денис Мазурок.

Интересно, что совсем недавно мэр города дал распоряжение проверить состояние всех люков в городе после целой серии ЧП, связанных с падением людей в открытые люки и колодцы. На днях чиновник мэрии сообщил, что виновных в трагедиях так и не нашли. В начале января мать и дочь упали в незакрытый канализационный люк. Обе получили травмы. А 86-летнему пенсионеру выжить не удалось — он упал в припорошенный снегом колодец и утонул.

Комментарии
1
Лариса Венгерберг
Смотрите, а мимо бежит Белый кролик с карманными часами!
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