«Вход в мир иной» обнаружили новосибирцы на улице 1905 года

Горожане не могли пройти мимо огромной дыры на тротуаре около дома № 83 на улице 1905 года неподалеку от Нарымского сквера и выложили фотографии в паблике АСТ-54.
В муниципальной диспетчерской службе «Горводоканала» VN.ru сообщили, что заявка к ним поступала. Сегодня на месте провала на тротуаре на улице 1905 года будет проводиться обследование участка. После диагностики рабочие приступят к устранению проблемы.
Тем временем, пользователи соцсетей так и норовят блеснуть метким словом по поводу сложившейся ситуации. «Вход в мир иной», — иронизирует пользователь соцсетей Сергей Ледовских. «Да туда не только ребенок, и взрослый со свистом пролетит», — пишет Василий Грубер. «И пара взрослых пролетит. Зачем знак? Туда же еще никто не упал», — возмущается Денис Мазурок.
Интересно, что совсем недавно мэр города дал распоряжение проверить состояние всех люков в городе после целой серии ЧП, связанных с падением людей в открытые люки и колодцы. На днях чиновник мэрии сообщил, что виновных в трагедиях так и не нашли. В начале января мать и дочь упали в незакрытый канализационный люк. Обе получили травмы. А 86-летнему пенсионеру выжить не удалось — он упал в припорошенный снегом колодец и утонул.