«Вход в мир иной» обнаружили новосибирцы на улице 1905 года

Горожане не могли пройти мимо огромной дыры на тротуаре около дома № 83 на улице 1905 года неподалеку от Нарымского сквера и выложили фотографии в паблике АСТ-54.

В муниципальной диспетчерской службе «Горводоканала» VN.ru сообщили, что заявка к ним поступала. Сегодня на месте провала на тротуаре на улице 1905 года будет проводиться обследование участка. После диагностики рабочие приступят к устранению проблемы.