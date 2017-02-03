Смог стоял в Челябинске из-за несоблюдения экологических требований предприятиями

По данным ведомства, было проверено 30 предприятий, расположенных в Челябинске, в том числе ООО «Фортум, ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК» и АО «ЧЭМК».

Согласно лабораторным исследованиям, с 13 по 31 января в разных районах в разные временные промежутки наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота — от двух до восьми раз, оксида азота и фторида водорода — в пять раз, фенола — в три раза. По результатам проверок прокурором вынесено пять постановлений о возбуждении административного дела по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), которые направлены для рассмотрения в Минэкологии области.

Руководителям пяти предприятий внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, говорится в сообщении.

В связи с тем, что в действиях неустановленных ответственных лиц предприятий усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), прокурор области потребовал направить материалы проверки в Главное управление МВД по Челябинской области, сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Челябинске и в пяти городах Челябинской области несколько дней стоял смог с неприятным запахом. Для мониторинга обстановки был развернут оперативный штаб МЧС. Работали 29 передвижных постов взятия проб, проводился лабораторный контроль за предельно допустимой концентрацией углекислого газа.