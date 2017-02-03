В восьми районах Татарстана выросла родительская плата за питание школьников

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2016—2017 учебном году горячим питанием охвачено 95,9 процента обучающихся. Из них учащихся 1−4-х классов — 98,3 процента, 5−9-х классов — 95,3 процента, 10−11-х классов — 92,2 процента. Об этом сообщила на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и Комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима.

По словам докладчика, охват школьников двухразовым горячим питанием в республике составляет 34,7 процента.

Двухразовым горячим питанием обеспечены все школьники в Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Кайбицком, Лаишевском, Сабинском, Тукаевском, Тюлячинском, Балтасинском и Менделеевском районах. Отсутствует двухразовое питание в образовательных организациях Буинского, Кукморского, Камско-Устьинского и Сармановского районов.

Как рассказала Лариса Сулима, на 31 января этого года снижение родительской платы за питание отмечено в Алькеевском, Апастовском, Арском, Балтасинском, Менделеевском, Тетюшском, Нижнекамском районах.

Рост родительской платы на более чем пять рублей зафиксирован в Аксубаевском, Азнакаевском, Кукморском, Спасском, Лениногорском, Нурлатском, Сабинском, Чистопольском районах. «Причина роста родительской платы в том, что разнообразили меню», — сказала замминистра.

На начало 2016—2017 учебного года в Татарстане функционируют 1394 общеобразовательные организации, в которых обучается 385 тыс. 19 учащихся.