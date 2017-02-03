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12:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Геленджике увеличат площадь набережной

В Геленджике площадь набережной увеличат на 500 метров. Об этом стало известно на рабочей встрече главы муниципалитета Виктора Хрестина с заместителем Александром Рытовым и главным архитектором города Виктором Ревякиным.

На новом участке появится бульвар с прогулочной зоной, зеленой территорией и фонтаном. Помимо строительства набережной на встрече обсудили планы по жилой застройке муниципалитета и реконструкции федеральной автомобильной дороги М4 «Дон».

Как отметил Виктор Хрестин, при строительстве жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство и детских садов, школ, спортплощадок.

На автодороге М4 «Дон» практически завершен первый этап работ. В ближайшее время начнется строительство дорожных развязок и эстакады через круговое движение при въезде в Геленджик со стороны Новороссийска, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

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