В Геленджике увеличат площадь набережной

На новом участке появится бульвар с прогулочной зоной, зеленой территорией и фонтаном. Помимо строительства набережной на встрече обсудили планы по жилой застройке муниципалитета и реконструкции федеральной автомобильной дороги М4 «Дон».

Как отметил Виктор Хрестин, при строительстве жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство и детских садов, школ, спортплощадок.