В Геленджике увеличат площадь набережной

На новом участке появится бульвар с прогулочной зоной, зеленой территорией и фонтаном. Помимо строительства набережной на встрече обсудили планы по жилой застройке муниципалитета и реконструкции федеральной автомобильной дороги М4 «Дон».
Как отметил Виктор Хрестин, при строительстве жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство и детских садов, школ, спортплощадок.
На автодороге М4 «Дон» практически завершен первый этап работ. В ближайшее время начнется строительство дорожных развязок и эстакады через круговое движение при въезде в Геленджик со стороны Новороссийска, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.