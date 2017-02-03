Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Сдавшим кровь калининграцам в День влюбленных подарят билет в кино и музей

Сдавшим кровь в День святого Валентина калининграцам подарят билет в кино или музей. В такой акции предлагают поучаствовать жителям области Станция переливания крови.

«Акция актуальна как для молодежи, так и для людей старшего возраста. Главное условие для участников — прийти сдавать кровь со своей второй половинкой. Всех, кто придёт парами ждут билеты в Органный зал Калининградской областной филармонии и кинотеатр “Заря”, а также экскурс в Музей мирового океана во Фридрихсбургские ворота», — говорят на станции.

Отметим, что к донации надо подготовиться. Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные и мясные изделия, свёклу, бананы и многое другое.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Олимпийской чемпионке предложили пост в Правительстве
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь