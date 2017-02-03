Сдавшим кровь калининграцам в День влюбленных подарят билет в кино и музей
Сдавшим кровь в День святого Валентина калининграцам подарят билет в кино или музей. В такой акции предлагают поучаствовать жителям области Станция переливания крови.
Сдавшим кровь в День святого Валентина калининграцам подарят билет в кино или музей. В такой акции предлагают поучаствовать жителям области Станция переливания крови.
«Акция актуальна как для молодежи, так и для людей старшего возраста. Главное условие для участников — прийти сдавать кровь со своей второй половинкой. Всех, кто придёт парами ждут билеты в Органный зал Калининградской областной филармонии и кинотеатр “Заря”, а также экскурс в Музей мирового океана во Фридрихсбургские ворота», — говорят на станции.
Отметим, что к донации надо подготовиться. Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные и мясные изделия, свёклу, бананы и многое другое.